Губерниев: Клебо прыгнул выше головы, а Коростелев — нет

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в раздельной гонке на 10 км свободным ходом на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Это изначально был самый слабый вид для Клебо, но он прыгнул выше головы и снова стал Олимпийским чемпионом. Ничто и никто не помешает ему выиграть остальные медали. Коростелёв же показал свой уровень, но не показал уровень Клебо с точки зрения того, что не прыгнул выше головы. Поэтому не смог бороться за высокие места. Фаворитами не были ни Клебо, ни Коростелёв. Теперь будет шанс на марафоне. Я считаю, что шансы на медаль не потеряны», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.