Олимпийский чемпион Дементьев оценил выступление Коростелева

Российский лыжник Савелий Коростелев, занявший 15-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, показал очень достойный результат. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев.

Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 20 минут 36,2 секунды. Второе место занял француз Матис Делож (отставание - 4,9 секунды), третье - представитель Норвегии Эйнар Хедегарт (+14,0). Коростелев отстал от лидера на 1 минуту 6,1 секунды.

"Считаю, что Коростелев очень достойно выступил в сегодняшней гонке, - рассказал Дементьев. - Все знают, что десятка с раздельным стартом - это не конек Савелия. Конечно, российские болельщики всегда ждут более высокого результата, но я считаю, что он сделал сегодня все, что мог".

"В нашем случае сложно делать выводы, почему результат оказался таким, мы не обладаем полной внутренней информацией. Но в такую погоду очень многое также зависит от работы сервисменов. У тех же норвежцев целая бригада работает, а наши ресурсы в силу ряда причин весьма ограничены", - заключил собеседник ТАСС, выигравший на Играх в Турине золото на дистанции 30 км и серебро - на 50 км.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Заключительной гонкой для Коростелева на Играх-2026 станет марафон на 50 км классическим стилем, который пройдет 21 февраля.