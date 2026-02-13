$77.1991.71

Чемпион ОИ-2006 Дементьев назвал 15-е место Коростелева достойным результатом

ТАСС

Российский лыжник Савелий Коростелев, занявший 15-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, показал очень достойный результат. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев.

Олимпийский чемпион Дементьев оценил выступление Коростелева
© ТАСС

Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 20 минут 36,2 секунды. Второе место занял француз Матис Делож (отставание - 4,9 секунды), третье - представитель Норвегии Эйнар Хедегарт (+14,0). Коростелев отстал от лидера на 1 минуту 6,1 секунды.

"Считаю, что Коростелев очень достойно выступил в сегодняшней гонке, - рассказал Дементьев. - Все знают, что десятка с раздельным стартом - это не конек Савелия. Конечно, российские болельщики всегда ждут более высокого результата, но я считаю, что он сделал сегодня все, что мог".
"В нашем случае сложно делать выводы, почему результат оказался таким, мы не обладаем полной внутренней информацией. Но в такую погоду очень многое также зависит от работы сервисменов. У тех же норвежцев целая бригада работает, а наши ресурсы в силу ряда причин весьма ограничены", - заключил собеседник ТАСС, выигравший на Играх в Турине золото на дистанции 30 км и серебро - на 50 км.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Заключительной гонкой для Коростелева на Играх-2026 станет марафон на 50 км классическим стилем, который пройдет 21 февраля.

Главное сейчас
ТАСС: главные новости
Главное сейчас
ТАСС: главные новости