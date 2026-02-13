Коростелев высказался о разделке на ОИ-2026

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он занял 15-е место, проиграв победителю норвежцу Йоханнесу Клебо 1.06,1.

— Расскажи, пожалуйста, об этой гонке. Какой самый позитивный момент для себя можешь выделить?

— Да его нет, наверное, сейчас. Тяжёлая трасса. Не знаю насчёт того, ухудшались ли кондиции круга, потому что я был очень зол, когда услышал перед гонкой, что они не посолили трассу. Ну, вчера я обрадовался, что у меня может быть хорошая позиция в плане выхода, я буду знать время всех, но отсутствие соли только ухудшило эту позицию, и ну вот… Не хочу как бы принижать, однако первые два места проехали в начале красной группы.

— То есть получается, когда ты уже ехал по свей трассе, у тебя каша уже образовалась, она разбита была?

— Ну, разница между нами составляла порядка 15 минут, там 12, плюс-минус. Это 20 с лишним спортсменов, конечно, она подразбивается. Но это ни в коем случае не умаляет их заслуги. Я очень рад за Матиса. В пятницу 13-го этот демон проснулся, я не знаю, что он делал сегодня, — сказал Коростелёв в интервью Okko.