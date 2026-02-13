Французский биатлонист выиграл золото в спринте на Олимпийских играх

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира 33-летний французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл мужскую спринтерскую гонку на 10 км в рамках Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Он преодолел дистанцию за 22.53,1 и не допустил ни одного промаха. Второе место занял норвежец Ветле Шоста Кристиансен, который отстал от лидера на +13,7. Замкнула тройку призёров Стурла Холм Легрейд (+15,9).

Олимпийские игры-2026. Биатлон. Мужчины. 10 км Спринт:

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 22.53,1 (0 промахов).

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) отставание +13,7 (0).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,9 (0).

4. Эмильен Жаклен (Франция) +16,1 (0).

5. Себастиян Самуэльссон (Швеция) +25,0 (0).

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +43,0 (2).

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывают 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта, которые принимают участие в Играх в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.