Лыжника Коростелева разозлила организация гонки на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев в эфире Okko прокомментировал результат в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Спортсмен объяснил неудачу тяжелыми условиями трассы.

«Позитивного момента сейчас нет, трасса тяжелая. Я разозлился, узнав, что ее не посолили», — заявил он.

Лыжник добавил, что поздний старт усугубил ситуацию из-за разбитой трассы, но не стал умалять заслуг соперников.

«Разделка» прошла на Олимпиаде ранее в пятницу, 13 февраля. Коростелев финишировал на 15-м месте. Победителю — норвежцу Йоханнесу Клебо — он проиграл больше минуты.

Коростелев впервые выступает на Олимпиаде. Он примет участие в марафоне февраля.