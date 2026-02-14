Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занял седьмое место на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла.

В произвольной программе Гуменник исполнил пять четверных прыжков.

В своём прокате Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов + тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов + два двойных акселя, сольный тройной аксель, каскад тройной лутц — двойной риттбергер. Все вращения и дорожка шагов были выполнены на максимальный, четвёртый уровень.

