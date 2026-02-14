Фигурист Гуменник появился в рейтинге ISU после выступления на Олимпиаде

Действующий чемпион России в одиночном катании Петр Гуменник появился в рейтинге Международного союза конькобежцев после выступления на Олимпиаде, передает «Чемпионат».

Гуменник занимает в рейтинге 92-е место.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Фигурист — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020).

17 февраля выступления на Олимпиаде начнет россиянка Аделия Петросян.

Ранее фигуристка не смогла сдержать слез после проката Гуменника.