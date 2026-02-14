Гуменник выразил желание поехать на Олимпиаду-2030

Российский фигурист Пётр Гуменник поделился эмоциями от выступления на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. По итогам соревнований в мужском одиночном катании Пётр занял шестое место с результатом 271,21 балла.

– Ты так долго ждал Олимпиаду. Получилось так, как ты хотел?

– Да, получилось то, что я хотел. Олимпиада — такое исключительное соревнование. Я ещё сегодня утром подумал: так мне нравится здесь находиться, очень бы хотелось ещё в 2030 году поехать на Олимпиаду.

– Если бы тебе до Олимпиады сказали, какое место ты займёшь? Ты вообще математически просчитывал своё место?

– Да, я ещё до выступления думал, какой результат меня обрадует, какой расстроит. Подумал, что если я сделаю все свои прыжки, то точно не расстроюсь, — приводит слова Гуменника Sport24.

