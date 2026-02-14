Шорт-трекисты Посашков и Крылова выступят в восьмой день Олимпиады в Италии

В субботу, 14 февраля, на Олимпийских играх-2026 будет разыграно восемь комплектов наград.

На старт в этот день выйдут два представителя России - представители шорт-трека Иван Посашков и Алена Крылова.

У мужчин пройдет квалификация на дистанции 1500 метров, у женщин - на 1000 метров. На нынешних Играх Посашков и Крылова уже выходили на старт, но не смогли выйти в четвертьфиналы на 1000 м и 500 м.

Первые медальные соревнования стартуют в 13:46. Фристайлистки начнут борьбу за награды в дисциплине "парный могул".

В 14:00 стартует женская эстафетная гонка 4 x 7,5 км. Из-за отстранения сборная России не сможет провести защиту титула чемпионов, который был завоеван четыре года назад.

Помимо этого, в субботу пройдет женский спринт в биатлоне (16:45), определятся лучшие по итогам двух попыток в гигантском слаломе у горнолыжников.

В вечерней части - соревнования конькобежцев на дистанции 500 м (19:00) и финальные заезды в скелетоне у женщин (20:00), а также последняя попытка у летающих лыжников с большого трамплина (21:57).

А уже за полночь по московскому времени финальные забеги проведут шорт-троцкисты на дистанции 1500 м.

В хоккейном термине ожидается развязка в группе В, где Словакия сыграет со Швецией, а Финляндия - с Италией. В группе С встретятся США - Дания и Германия - Латвия.

Также 14 февраля определятся участники полуфиналов в женском хоккейном турнире.