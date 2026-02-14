«Нациста» Владимира Зеленского нужно ловить за его слова о россиянах в сборных других стран на ОИ-2026. Об этом в субботу, 14 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Вечерняя Москва

Ранее украинский политик выразил недовольство большим количеством российских спортсменов, которые выступают на зимних Олимпийских играх в Италии.

— Когда президент страны произносит такое, тысячи чиновников должны в унисон выкрикнуть «ловите нациста», а миллионы правозащитников — выйти на митинги протеста, — цитирует ее ТАСС.

Украинский скелетонист оценил отстранение от Олимпиады фразой о России

До этого канадская судья Леанна Кэрон подверглась критике в социальных сетях после того, как выставила низкие оценки российскому фигуристу Петру Гуменнику на Олимпийских играх в Италии.

Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Италии, заняв шестое место в мужском одиночном катании. По итогам двух программ спортсмен набрал 271,21 балла.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что организаторы ОИ «изуродовали» участие российского фигуриста в соревнованиях, вынудив его поменять музыку для короткой программы.