Финны подали протест на норвежцев и американцев на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает NRK.

Сборная Финляндии подала протест на результат мужского лыжного спринта. Финны считают, что норвежцы, чей представитель Йоханнес Клебо победил в гонке, между гонками использовали ролик для клистера — инструмент, позволяющий быстро нанести клистер, изменяя зону держания лыж. Международная федерация лыжного спорта разрешила его применение, не уведомив при этом другие команды.

Кроме того, рейс-директор FIS Михаэль Лампот сообщил, что он увидел на сервисном столе сборной США бутылку с жидким продуктом. Это является нарушением правил проведения гонок.

Первое место в спринтерской гонке занял Клебо, вторым стал американец Бен Огден. Третью позицию взял еще один представитель Норвегии Оскар Опстадт Вике. Финский спортсмен Лаури Вуоринен пришел к финишу четвертым.