Бразилец Броттен выиграл первую золотую медаль в истории Южной Америки на зимних ОИ

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым в истории спортсменом из Южной Америки, которому удалось завоевать золотую медаль на зимних Олимпийских играх. Броттен завоевал золото в гигантском слаломе, опередив серебряного призёра швейцарца Марко Одерматта на 0,58 секунды.

25-летний Броттен также имеет в своём активе шесть побед на этапах Кубка мира. В сезоне-2025/2026 он стал победителем в слаломе на этапе в финском Леви и четыре раза поднимался на пьедестал почёта. В общем зачёте Кубка мира он идёт на втором месте, имея в активе 798 очков, уступая лишь Марко Одерматту (1385).

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.