Словенский прыгун с трамплина Домен Превц выиграл второе золото на ОИ

Словенец Домен Превц выиграл золотую медаль в прыжках на лыжах с большого трамплина на Олимпийских играх‑2026.

В сумме за две попытки 26‑летний Превц набрал 301,8 балла. Для словенского лидера сезона это олимпийское золото стало вторым на Играх в Италии, ранее он стал чемпионом в соревнованиях смешанных команд.

Второе место занял японец Рен Никайдо (295,0), тройку призеров замкнул польский прыгун Кацпер Томасяк (291,2).