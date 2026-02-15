Фигуристка Петросян выступит на Олимпийских играх в Италии

Российская фигуристка Аделия Петросян отправилась из Москвы в Милан, чтобы принять участие в зимних Олимпийских играх, сообщает РИА Новости.

© nsn.fm

18-летняя спортсменка выступит в нейтральном статусе. Короткая программа у фигуристок состоится 17 февраля, а произвольная – 19 числа.

В Милан также отправился тренер Даниил Глейхенгауз. Он опубликовал в соцсетях фото с олимпийской аккредитацией.

Всего на Олимпийских играх в Италии выступят 13 россиян.