Перенесшую страшное падение на Олимпиаде американку выписали из больницы

Американская горнолыжница Линдси Вонн, перенесшая страшное падение на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии, была выписана из больницы. Об этом сообщает Reuters.

Спортсменка покинула госпиталь в воскресенье, 15 февраля. В стационаре Вонн провела неделю.

Ранее американка сообщила подробности своего состояния. Спортсменка рассказала, что ей предстоит перенести еще несколько операций после тяжелого перелома большеберцовой кости.

8 февраля Вонн жестко упала во время соревнований по скоростному спуску. За неделю до старта Олимпиады американка порвала крестообразную связку колена, однако решила выступить с повреждением. Через 13 секунд после начала заезда Вонн потеряла равновесие и упала. Спортсменку эвакуировали с трассы на вертолете.