Йенс ван Ваут победил на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026

Нидерландский шорт-трекист Йенс ван Ваут стал победителем на дистанции 1500 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он показал результат 2.12,219.

Вторым стал южнокорейский спортсмен Хван Дэ Хон (2.12,304). Тройку сильнейших замкнул Роберт Крузберг из Латвии (2.12,376). Россиянин Иван Посашков выбыл в 1/4 финала, заняв в своём забеге пятое место.

Олимпийские игры — 2026. Шорт-трек. 1500 м. Мужчины. Финал:

Йенс ван Ваут (Нидерланды) — 2.12,219. Хван Дэ Хон (Южная Корея) — 2.12,304. Роберт Крузберг (Латвия) — 2.12,376. Син Тон Мин (Южная Корея) — 2.12,556. Уильям Данджину (Канада) — 2.12,639.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.