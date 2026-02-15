Карандин высказался об Олимпиаде без России

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о своем отношении к отстранению сборной России от международных турниров.

– Юрий Павлович, следите за Олимпиадой?

– Отвечу коротко – за державу обидно. Люди Запада подмяли под себя спорт и разрушают его, в том числе запретом на хоккейную сборную России.

Поэтому пока не могу перешагнуть через свои эмоции и смотреть хоккейный турнир. Ближе к плей-офф какие-то матчи, наверное, изучу – прежде всего с прицелом на судейство.

Меня огорчает, что нас отрезали от Олимпиады еще и как хоккейного арбитра. Ведь это влияет и на уровень судейства в КХЛ, как следствие ошибки у нас идут одна за другой, плюс придумываются нелепые правила. Но это тема отдельного разговора, – сказал Карандин.