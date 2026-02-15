Представитель Бразилии впервые в истории зимних Игр завоевал золото

В восьмой день Олимпиады в Италии впервые в истории зимних Игр золото завоевал представитель Бразилии. А женская эстафета у лыжниц стала настоящей драмой для шведской команды.

© Российская Газета

В субботу на старт выходили два представителя России - шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Посашков не сумел выйти в полуфинал в забеге на 1500 метров. Крылова сумела пройти квалификацию и выступит в четвертьфинале на дистанции 1000 метров.

Событием дня смело можно назвать золотую медаль бразильского горнолыжника Лукаса Пиньейро Братена в гигантском слаломе. Да, всего несколько раз он выступал за сборную Норвегии, а затем решил сменить спортивное гражданство на бразильское. Фаворитом он не считался все равно, но для швейцарца Марко Одерматта нынешние Игры - заколдованные. Снова он остался с серебром.

Немало эмоций вызвала и женская лыжная эстафета. Фаворитом все называли сборную Швеции, но на втором этапе произошла настоящая драма. Эбба Андерссон умудрилась упасть дважды, причем во второй раз сломала крепление. С учетом замены лыж она потеряла больше минуты. Но усилиями Фриды Карлссон и Йонны Сундлинг шведки неимоверными усилиями вырвали серебро. Золото у Норвегии, финская команда стала третьей.

Страсти бушевали и на биатлонном стадионе, где прошел женский спринт. Норвежка Марен Киркейде завоевала золото, опередив всего на 3,8 секунды француженку Осеан Мишлон. Бронза у еще одной представительницы Франции Лу Жанмонно.

Второе золото в Италии завоевал 21-летний американский конькобежец Джордан Штольц. На этот раз он установил олимпийский рекорд на дистанции 500 м - 33,77 секунды. В тройке призеров Йеннинг Де Бо из Нидерландов и Лоран Дюбрей из Канады.

Словенец Домен Превц ожидаемо стал лучшим в прыжках на лыжах с большого трамплина. Японец Рен Никайдо стал вторым, а замкнул тройку лучших Каспер Томасяк из Польши.

В женском скелетоне золото отправляется в Австрию. По итогам четырех попыток победила Жанин Флок. Она опередила немку Сюзанну Креер и свою соотечественницу Жаклин Пфайрер.

В параллельном могуле у женщин стала австралийка Энтони Джакара. В финале она опередила Джейлин Кауф из США. Еще одной американке Элизабет Лемли досталась бронза.

Уже за полночь по московскому времени Йенс Ван'т Ваут из Нидерландов стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Он оказался быстрее корейца Хвана Дэ Хона и Робертса Крузбергса из Латвии.

После восьми дней соревнований по числу завоеванных золотых медалей лидирует Норвегия - 10 наград, 6 - у Италии, 5 - у США.

15 февраля на Олимпийских играх в Италии будут разыграны 9 комплектов наград.