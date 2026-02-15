Отца Ильи Малинина раскритиковали за реакцию на поражение сына

Американский фигурист Илья Малинин, который считался безоговорочным фаворитом мужского одиночного катания на Олимпийских играх в Милане, потерпел сенсационное поражение. Спортсмен, известный как «Бог четверных» за способность исполнять сложнейшие прыжки, не справился с давлением: дважды упал и допустил ошибки в каскадах, заняв в итоге лишь восьмое место.

21-летний Малинин тяжело переживал неудачу. В порыве откровения он признался, что, в отличие от более опытных соперников, ему не хватило олимпийского опыта.

«В Пекине я бы так не откатал», — посетовал фигурист, намекая на то, что не попал на Игры четыре года назад, несмотря на высокие результаты.

Однако главной темой обсуждения в социальных сетях стала не сама ошибка спортсмена, а поведение его отца и тренера Романа Скорнякова. Фотография, сделанная сразу после выступления, мгновенно разлетелась по интернету: на ней запечатлен расстроенный Илья и его отец с мрачным, недовольным выражением лица.

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на Скорнякова, обвинив его в отсутствии поддержки и жестокости по отношению к сыну в самый трудный момент.

«Единственное, что я могу сказать, глядя на это фото: держитесь подальше от таких родителей, которые воспринимают ваши неудачи болезненнее вас самих. Вместо того чтобы стать убежищем, они становятся первым источником осуждения», — написал один из пользователей.

«Это позорный пример отцовства. Он должен был обнять сына, поддержать его, а не создавать у него чувство неполноценности. Мне искренне жаль этого парня», — поддержал другой.

«Всегда считалось ужасной идеей, когда родители тренируют своих детей. В моменте они видят в вас не дочь или сына, а спортсмена, "проект". Они забывают, что за спортсменом стоит живой человек с эмоциями. В случае с Ильей — за спортсменом стоит их собственный сын», — заметил третий комментатор.

Многие также обратили внимание, что Илья покинул лед в полном одиночестве, не получив ни объятий, ни слов утешения от отца, который в тот момент выступал в роли строгого тренера, а не родителя.