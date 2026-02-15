Между двумя биатлонистами на Олимпиаде-2026 произошел словесный конфликт

Между французским биатлонистом Эмильеном Жакленом и представителем Норвегии Стурлой Холм-Легрейдом произошёл заочный конфликт после мужского спринта на Олимпиаде-2026, о чём сообщает L'équipe.

После того, как Легрейд занял третье место в гонке, опередив француза на две десятых секунды, в интервью норвежскому телеканалу он заявил, что не знает, что произошло с французским спортсменом и с ироний спросил, не остановился ли соперник поприветствовать публику.

После этого Жаклен, разозлившись, в ответ другому норвежскому изданию сказал, что его победил «неверный», что стало отсылкой на ранее сказанные Легрейдом слова признания об измене своей бывшей девушке. Также француз в грубой форме пообещал взять у норвежского соперника реванш в гонке преследования, которая состоится на следующей неделе.