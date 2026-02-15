Организаторы Олимпиады-2026 пообещали завезти еще одну партию презервативов

Организаторы зимних Олимпийских игр — 2026 заявили, что знают о проблеме с нехваткой презервативов в Олимпийской деревне, и пообещали доставить новую партию к 16 февраля.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Фонд «Милан-Кортина».

«В настоящее время осуществляются новые поставки, которые будут доставлены во все деревни в период с сегодняшнего дня по понедельник. Пополнение запасов будет продолжаться до конца Игр для обеспечения полного и постоянного наличия», — указано в заявлении.

Средства контрацепции закончились всего за три дня, несмотря на то, что для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.