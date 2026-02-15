Навка: «Безумно расстроилась из‑за Малинина, переживала за него, как за своего ребенка»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила «Матч ТВ», что безумно расстроилась из‑за выступления американского фигуриста Ильи Малинина в одиночном турнире на Олимпийских играх в Италии.

Лидировавший после короткой программы Малинин допустил несколько ошибок в произвольной программе и с итоговой суммой в 264,49 балла занял восьмое место. Ранее 21‑летний фигурист завоевал золото Олимпиады в составе сборной США в командном турнире. Победу в турнире одиночников одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

— Я безумно расстроилась из‑за Ильи Малинина, переживала за него, как за своего ребенка. Он невероятно талантливый, хороший парень. Что самое удивительное, мне кажется, весь мир за него болел и хотел, чтобы он заслуженно стал олимпийским чемпионом. Но, к сожалению, это Олимпийские игры. Илья еще совсем юн, ему всего лишь 21 год, он сделает выводы. Я уверена, что его впереди ждет большое будущее. Михаил Шайдоров всех удивил, да и сам он удивился, как мне кажется. Он большой молодец, и это тот случай, когда человек оказался в нужном месте в нужный час, собрался и стал Олимпийским чемпионом. Большой молодец! — сказала Навка «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.