На Олимпиаде из-за длинной обуви дисквалифицировали прыгуна с трамплина
С олимпийского турнира по прыжкам на лыжах с большого трамплина был дисквалифицирован Даниэль Чофениг из Австрии по причине несоответствия стандартам обуви, сообщает агентство AFP.
Причиной для дисквалификации, как указано, стала длина обуви, которая превышала норму на 4 мм. Спортсмен смог пробиться в финал, заняв восьмое место, но после этого было выявлено данное техническое нарушение.
«Я использовал на тренировках новые ботинки, - не скрывает Чофениг. - К сожалению, был наивен и не проверил размеры (перед настоящим стартом – Ред.)». «Крайне глупо с моей стороны, - сожалеет спортсмен. - Но правила есть правила».
Победителем соревнований стал Домен Превц из Словении.
