В МОК объяснились за продажу футболок с символикой Олимпиады 1936 года

Международный олимпийский комитет (МОК) продавал футболку с Олимпийских игр 1936 года, проводившуюся во времена нацистской Германии, с целью сохранения авторских прав, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Ранее немецкие СМИ обратили внимание на то, что в онлайн‑магазине Олимпиады‑2026, которая проходит в Италии, продается футболка с символами Игр 1936 года, впоследствии сообщалось, что она недоступна для приобретения.

— Есть два аспекта. Первое: мы не можем переписать историю. Игры 1936 года состоялись. Несколько спортсменов отличились, продемонстрировали олимпийский дух, были и положительные моменты, необходимо помнить об этом. Технический аспект очень важен. Валидность этих торговых марок зависит от того, осуществляем ли мы права на их использование. Если мы перестанем использовать эти марки, они могут перейти к другим людям и, возможно, применяться не по назначению. Есть небольшое количество подобных товаров. Основная причина в том, чтобы они не использовались неправильно, — сказал Адамс на брифинге.

Нацистский режим действовал в Германии в 1933–1945 годах, его руководители были осуждены на Нюрнбергском процессе, некоторые приговорены к смертной казни.