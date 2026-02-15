Сборная Швейцарии обыграла Чехию в овертайме и заняла второе место в группе А

Сегодня, 15 февраля, в Милане проходят очередные матчи мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швейцарии и Чехии. Победу со счётом 4:3 в овертайме одержала швейцарская сборная и обеспечила себе второе место в группе А.

Голами в составе сборной Швейцарии отметились Роман Йози, Тимой Майер и Пиус Зутер. В составе чешской сборной шайбы забросили Филип Хлапик и Радим Шимек. За две минуты до конца третьего периода Мартин Нечас сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время победу одержали швейцарцы.

Таким образом, сборная Швейцарии одержала две победы в трёх матчах и с шести очками заняла второе место в группе А. Чехия одержала лишь одну победу в трёх матчах и заняла третье место в группе А.