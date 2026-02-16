Сборная Дании по хоккею обыграла Латвию на Олимпиаде

Сборная Дании обыграла команду Латвии в мужском хоккейном турнире Олимпиады. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу датчан. В составе скандинавской сборной отличились Миккель Огор, Николай Элерс и Ник Олесен, оформивший дубль. У Латвии забили Кристапс Зиле и Эдуард Тралмакс.

Сборная Дании одержала первую победу на текущем турнире. Она с тремя очками после трех матчей заняла третье место в группе С и обогнала Латвию по дополнительным показателям. Датчане в плей-офф встретятся с седьмой командой в общей турнирной таблице.

Ранее 15 февраля сборная Швейцарии по хоккею обыграла Чехию. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В овертайме победу одержали швейцарцы. Решающий гол на счету Дина Кукана. Канадцы, в свою очередь, разгромили французов со счетом 10:2.

Олимпийский хоккейный турнир проходит с 11 по 22 февраля. Действующим победителем Олимпиады является сборная Финляндии, в финале Игр-2022 обыгравшая россиян со счетом 2:1.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут.