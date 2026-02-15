Лиза Виттоцци — первая олимпийская чемпионка по биатлону из Италии
Победительница общего зачёта Кубка мира в сезоне-2023/2024 Лиза Виттоцци стала первой олимпийской чемпионкой по биатлону из Италии. Сегодня, 15 февраля, она выиграла гонку преследования на Играх в Италии. Дистанцию 10 км она преодолела за 30.11,8 и не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Для Лизы Виттоцци это первая личная олимпийская золотая медаль. Ранее в смешанной эстафете она завоевала серебро на Играх-2026 и бронзу в Пхёнчхане-2018.
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Гонка преследования. Женщины:
- Лиза Виттоцци (Италия) — 30.11,8 (0 промахов).
- Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 28,8 (3).
- Суви Минккинен (Финляндия) +34,3 (0).
- Лу Жанмонно (Франция) +49,4 (3).
- Осеан Мишлон (Франция) +57,1 (4).
- Франциска Пройс (Германия) +1.08,0 (2).
