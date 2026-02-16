Легендарный канадский хоккеист назвал позором отсутствие сборной России на ОИ

Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито оценил отсутствие сборной России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпийском хоккейном турнире в Италии», — заявил Эспозито.

Он добавил, что Олимпиада без российских хоккеистов неполноценная.

Ранее Олимпиаду без участия российских хоккеистов оценил главный тренер петербургского СКА и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов. Специалист назвал Игры без российских хоккеистов неправильным праздником.

Сборные России отстранены от всех международных соревнований с 2022 года. В Олимпиаде-2026 впервые с 2014 года участвуют хоккеисты из НХЛ.

