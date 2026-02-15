FIS наказала норвежских лыжников за нарушение правил в эстафете на ОИ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение наказать сборную Норвегии за нарушение правил в мужской эстафете на Олимпийских играх в Италии, передает Nettavisen.

«Жюри было проинформировано о том, что техник из норвежской команды вышел на лыжню на стадионе после того, как трасса была закрыта. Жюри провело слушание с участием норвежцев, которые принесли извинения за ошибку», — сказано в заявлении FIS.

Жюри провело слушание с участием норвежской делегации, которая принесла извинения за допущенную ошибку. Арбитры решили применить санкции к Норвегии, лишив команду одного сервисного биба до окончания командного спринта свободным стилем.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.