Губерниев отреагировал на победу итальянки Виттоцци в пасьюте на ОИ-2026

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на результат итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци, которая стала победительницей гонки преследования на Олимпийских играх — 2026.

«Моя любимка Лиза Витоцци олимпийская чемпионка!!! Ура!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, дистанцию 10 км Виттоцци преодолела за 30.11,8 и не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место в пасьюте заняла представительница Норвегии Марен Ельмесет Киркеэйде, отстав от лидера на 28,8, тройку лидеров замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+34,3).