Финского фристайлиста унесли на носилках после падения на ОИ‑2026

Финского фристайлиста Элиаса Лаюнена унесли на носилках после падения во время квалификации в дисциплине биг‑эйр на Олимпийских играх в Италии.

© Матч ТВ

В воскресенье во время квалификационных прыжков Лаюнен неудачно приземлился на спину. После падения он остался лежать практически без движения. На трассе появились спасатели, спортсмена унесли на носилках. По данным издания Iltalehti, сейчас пострадавший находится в госпитале.

— Лаюнен чувствует себя хорошо, обследования не выявили ничего тревожного, — приводит слова представителя Олимпийской команды Финляндии Iltalehti.

Спортсмен провел ночь в больнице.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.