Норвежских лыжников наказали за нарушение правил Олимпиады

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала норвежскую команду по лыжным гонкам за нарушение правил тестирования лыж перед соревнованиями. Об этом сообщила газета VG.

15 февраля перед мужской эстафетой на Олимпиаде в Италии, по итогам которой сборная Норвегии завоевала золотые медали, один из сервисменов команды вышел на трассу после ее закрытия. Жюри в качестве наказания приняло решение лишить сборную Норвегии одного сервисного жилета для испытания трассы перед командным спринтом.

После гонки Норвежская лыжная ассоциация выпустила пресс-релиз, в котором принесла извинения за инцидент, отметив, что сервисмен неправильно понял время закрытии трассы.

Командный спринт состоится 18 февраля. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.