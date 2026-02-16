Тарасова дала совет Петросян на Олимпиаду-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ничего не будет ждать от фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Италии. Ее слова передает «Sport24».

«От Петросян ничего не жду. Она приехала на Олимпиаду, пусть будет здоровой и выполняет все, что ей говорит тренер. Хочу увидеть от нее хороших и чистых прокатов. Надо дождаться ее выступления, а потом уже обсуждать», — сказала Тарасова.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.