Россиянин сошел с дистанции в первой попытке в слаломе на ОИ

Горнолыжник из России Семён Ефимов не смог финишировать в первой попытке соревнований по слалому на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он преодолел только стартовую отметку на дистанции в лыжном центре Стельвио.

Лидером является Атле Ли Макграт из Норвегии. Второе место занимает Лоик Мейар (Швейцария, +0,50), а на третьей позиции распологается Фабио Гштрайн (Австрия, +0,94). Соревнования продолжаются.

Вместе с россиянином финишную черту не смог пересечь 21 спортсмен. На месте проведения соревнований идёт сильный снег. Среди сошедших олимпийский чемпион 2026 года в гигантском слаломе из Бразилии Лукас Бротен.

Отметим, Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегии. Однако принял решение выступать за флаг родины своей матери. За сборную Бразилии Бротен дебютировал в октябре 2024 года.