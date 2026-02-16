Российская шорт-трекистка упала в 1/4 финала ОИ-2026 на 1000 м

Представительница России в шорт-треке Алёна Крылова упала во время забега 1/4 финала на дистанции 1000 м. Она шла в лидерах. В итоге судьи после пересмотра пропустили россиянку в полуфинал. Чжан Чутун (Китай) была дисквалифицирована.

Ранее россиянин Семён Ефимов не смог финишировать в первой попытке соревнований по слалому на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он преодолел только стартовую отметку на дистанции в лыжном центре Стельвио.

Вместе с ним финишную черту не смогло пересечь более 20 спортсменов. На месте проведения соревнований идёт сильный снег. Среди сошедших олимпийский чемпион 2026 года в гигантском слаломе из Бразилии Лукас Бротен.