Французского биатлониста наказали за шутку на ОИ-2026

Эмильен Жаклен грубовато подшутил над соперником из Норвегии, а тот ответил, как и положено, на дистанции.

Нет, ну вы только подумайте: как интересен и непредсказуем биатлон! Перед началом Олимпиады болельщики предвкушали дуэль лидеров Кубка мира – Томмазо Джакомеля и Эрика Перро. Но у итальянца пока не ладятся личные старты, поэтому борьбы за медали нет, да и француз не блистает.

Зато полноценное противостояние всем подарили Эмильен Жаклен и Стурла Легрейд. Триггером стало признание норвежца в измене своей девушке.

Так. А каким боком здесь француз?

«Боже мой, меня победил изменник»

А дело в том, что в спринте на ОИ-2026 Жаклен уступил Легрейду 0,2 секунды и остался без бронзы. В финишном створе француз от усталости уже перестал бороться и, возможно, именно тогда лишился личной олимпийской награды.

После старта Эмильен в язвительной форме прокомментировал неудачу:

«Боже мой, меня победил изменник, ха-ха. Я разгромлю его в воскресенье (в гонке преследования. – Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Жаклена VG.

Легрейд не остался в долгу и съязвил в ответ:

«Не знаю, что случилось с Жакленом на финише спринтерской гонки. Может, он остановился, чтобы поздороваться с публикой?»

А мушкетёр-то ненастоящий!

Кульминацией их битвы стала гонка преследования, в которой у француза были все шансы на победу. Он шёл лидером вплоть до четвёртого огневого рубежа, но схлопотал два необязательных штрафных круга, а норвежец закрыл все мишени.

Биатлонисты вместе покинули рубеж и, как истинные мушкетёры, отправились выяснять отношения в очной дуэли. За серебро пасьюта, за собственную честь.

Времена нынче, конечно, другие: секундантов не было, а использование винтовки – запрещённый приём, поэтому всё решала только скорость.

И Эмильен «поплыл»: его банально не хватило на последний круг. Легрейд одолел его на трассе, привезя французу уже не 0,2, а целых 9,1 секунды. Разгромить «изменщика» не получилось.

Уже по завершении пасьюта Легрейд и Жаклен объяснились перед народом. Они, оказывается, живут в одном отеле и после спринта поговорили друг с другом.

«Честность не всегда лучшее решение в современном обществе. Иногда лучше промолчать. Но быть честными и сказать то, что мы и сказали после спринта — часть игры. В тот же вечер мы встретились и всё уладили. Мы давно знаем и уважаем друг друга», – сказал Жаклен в интервью VG.

«Шутки не всегда помогают, когда слова оказываются на бумаге. Понимаю, что он использовал это как стимул. Вот поэтому я и не хотел доводить дело с ним до финишного створа», – добавил Легрейд.

Попытки Жаклена уколоть соперника ничем хорошим для него не увенчались. Но то, что француз находится в хорошей форме на главном турнире в своей жизни, это очевидно. И у него ещё будет шанс побороться за золото.