Российская шорт-трекистка не вышла в финал Олимпиады-2026 на 1000 м

Российская шорт-трекистка Алёна Крылова заняла пятое место в полуфинальном забеге на дистанции 1000 метров в рамках Олимпиады-2026. Она не смогла выйти в решающую стадию соревнований, упав на одном из поворотов. Тем не менее Алёне удалось квалифицироваться в финал В.

Напрямую из второго забега в финал вышли титулованная Арианна Фонтана (Италия) и Кортни Саро (Канада).

Ранее российская спортсменка Алёна Крылова упала из-за действий китаянки в 1/4 финала, хотя шла в лидерах. Благодаря решению судьи она получила право выступить в полуфинале. Сегодняшний выход Крыловой в 1/2 финала на 1000 м — лучший результат представительницы России на ОИ-2026.