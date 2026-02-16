Швейцарец выиграл соревнования по слалому на Олимпиаде-2026

Спортсмен из Швейцарии Лоик Мейар стал олимпийским чемпионом по итогам двух попыток в горнолыжной дисциплине слалом. Серебро Игр досталось Фабио Гштрайну (Австрия), а тройку сильнейших замкнул Хенрик Кристофферсен (Норвегия).

Лидер первого заезда и фаворит соревнований Атле Ли Макграт (Норвегия) ошибся и не дошёл до финиша второй попытки. После неудачи он лежал в сугробе возле трассы, а спустя время доехал до стадиона на снегоходе. Не финишировал и француз Клеман Ноэль.

Ранее Семён Ефимов не смог финишировать в первой попытке. Он преодолел только стартовую отметку на дистанции в лыжном центре Стельвио. Вместе с россиянином финишную черту не смогли пересечь 50 спортсменов. На месте проведения соревнований шёл сильный снег.

Среди сошедших олимпийский чемпион 2026 года в гигантском слаломе из Бразилии Лукас Бротен. Отметим, Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегии. Однако принял решение выступать за флаг родины своей матери. За сборную Бразилии Бротен дебютировал в октябре 2024 года.