Журова объяснила, почему не смотрит хоккейный турнир на Олимпиаде-2026

Депутат Журова не смотрит хоккей на ОИ-2026: «Не хватает не только Овечкина, а всей сборной России. Не хватает нашей «Красной машины»!»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что не смотрит хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 из-за неучастия сборной России.
«Не хватает не только Александра Овечкина, а всей российской сборной по хоккею. Не хватает нашей «Красной машины»! Без них даже смотреть не хочется. Я хоккей категорически не смотрю. Не могу, хочу, чтобы наши там были. Я смотрю только те виды спорта, где выступают наши ребята, чтобы помогать им энергетически. Хотя я немного лукавлю: конькобежный спорт я смотрю. Мой вид спорта, мне интересно смотреть, как он развивается», – сказала Светлана Журова.
