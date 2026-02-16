Этери Тутберидзе официально представлена как тренер Петросян на сайте Олимпиады-2026
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе официально значится тренером трёхкратной чемпионки России, своей ученицы Аделии Петросян на сайте Олимпийских игр – 2026 в Италии. В роли наставников россиянки также указаны Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.
Нельзя не отметить, что в сентябре 2025 года на отборочном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине Международный союз конькобежцев (ISU) запрещал Тутберидзе даже контактировать с Петросян, потому что Этери была аккредитована как тренер сборной Грузии.
Олимпийские соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. Петросян получила второй стартовый номер. В четверг, 19 февраля, девушки представят произвольные программы.
