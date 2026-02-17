Французский хоккеист отстранен до конца Олимпийских игр

Хоккеист сборной Франции Пьер Кринон отстранен до конца Олимпиады‑2026 в Италии за драку с игроком команды Канады Томом Уилсоном в матче группового этапа, сообщает пресс‑служба Французской федерации хоккея (FFHG).

В воскресенье, 15 февраля, французы уступили канадцам со счетом 2:10. В третьем периоде Кринон и Уилсон начали драку. Защитник сборной Франции продолжил наносить сопернику удары уже после того, как тот упал на лед. Затем Кринон начал показывать провокационные жесты в сторону болельщиков канадцев. Оба хоккеиста были удалены до конца встречи. После матча FFHG приняла решение отстранить Кринона до конца Игр‑2026.

— Вызывающее поведение Пьера Кринона при уходе со льда, несмотря на то что он только что был удален с игры за драку, представляет собой явное нарушение олимпийского духа и подрывает ценности нашего спорта. Было принято решение, полностью согласованное с национальным олимпийским и спортивным комитетами Франции, не допускать его участия в следующих матчах олимпийского турнира, — говорится в сообщении FFHG.

На групповом этапе французы потерпели три поражения в трех матчах. Команда теперь сыграет в квалификационном раунде со сборной Германии.

Канадцы одержали три победы и вышли в четвертьфинал олимпийского турнира, где сыграют с победителем встречи Чехия — Дания.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Сборная России не принимает участие в олимпийском хоккейном турнире.