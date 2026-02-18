В командном спринте на Олимпиаде финишировала собака

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии проходит женский командный спринт свободным стилем. На финишной прямой на трассу выбежала собака и попала в объектив фотофиниша.

Финал командного спринта начнётся в 13:45 мск. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.