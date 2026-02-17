Аделия Петросян выступит второй в слабейшей разминке

Во вторник на Олимпийских играх в Милане разыграют 7 комплектов наград. Но все внимание российских болельщиков будет приковано к старту турнира фигуристок-одиночниц, в котором за медали будет бороться наша Аделия Петросян.

Первая тренировка Петросян на олимпийском льду прошла продуктивно. В понедельник в прогоне произвольной программы под танго Аделия исполнила четверной тулуп. Он же получился и вне прогона. На тройной аксель ученица Этери Тутберидзе не заходила.

В заявке на короткую программу под хиты Майкла Джексона аксель в 3,5 оборота тоже не значится. Решили сделать ставку на чистый прокат или Аделия все же будет рисковать? Петросян выступит второй в слабейшей разминке. Откроет соревнования белоруска Виктория Сафонова. Начинаем смотреть трансляцию в 20:45.

Основной претенденткой на золото считается японка Каори Сакамото, которая выиграла обе программы в рамках командного турнира. Но тогда сборная Японии осталась с серебром. В ранге олимпийских чемпионок в команде на лед выйдут американки Алиса Лью и Эмбер Гленн, которая, кстати, владеет трикселем.

Медальные старты

В сноуборде пройдет женский финал в слоупстайле (15:45). А во фристайле - мужской день: финал биг-эйра (21:30). Правда, соревнования фристайлисток в этой дисциплине, прошедшие в понедельник, были отложены на некоторое время из-за снегопада.

Определится победитель в лыжном двоеборье. Сначала большой трамплин, потом гонка преследования на 10 км (финальный вид стартует в 15:45).

В биатлоне мужчины выйдут на старт эстафеты 4х7,5 км (16:30). Командные гонки пройдут и на конькобежном овале. Финал "А" у мужчин состоится в 18:41, у женщин - в 18:47.

В бобслее станут известны чемпионы и призеры в бобах-двойках. Четвертый заезд назначен на 23:04. В тройке лидеров после двух попыток три немецких экипажа.

Отметим также, что в мужском хоккейном турнире начинается 1/8 финала (усеченная стадия, первый раунд плей-офф - "Last 12"). Матчи Швейцария - Италия и Германия - Франция состоятся в 14:10, Чехия - Дания сыграют в 18:40, Швеция - Латвия в 23:10.