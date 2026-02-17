Губерниев оценил перспективы Петросян

Российская фигуристка Аделия Петросян сможет бороться за олимпийские медали, если не даст повода судьям занизить себе оценки, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

Фигуристки‑одиночницы представят короткие программы на Олимпиаде‑2026 во вторник. Петросян, получившая второй стартовый номер, заявила в короткой программе двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип + тройной тулуп. Ранее Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Играх в Италии.

— Стоит ли ждать объективных судейских оценок после короткой программы Петросян?

— Если сейчас будем об этом думать, и это касается всех нас, в том числе спортсмена и тренерского штаба, то ничего хорошего не будет. Нужно хладнокровно, хорошо, может, даже отлично делать свою работу. Делай что должно — и будь что будет.

— Многие эксперты говорят, что именно у Петросян самые высокие шансы на медаль Олимпиады из российских спортсменов. Согласны с этим?

— Нужно хорошо и безукоризненно делать свою работу, тогда будут шансы на награду. Если не будет повода для того, чтобы судьи нас поджимали, тогда и награда придет, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля. Россияне выступают в Италии в нейтральном статусе.