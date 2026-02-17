Гуменник рассказал о проблемах с визой перед вылетом на ОИ

Российский фигурист Петр Гуменник заявил о своих проблемах с визой перед вылетом на Олимпийские игры 2026-го года в Италии.

«Да, действительно, должны были сделать электронную визу на аккредитацию, чтобы не оформлять обычную. Но за неделю написали, что возникла ошибка, не смогли сделать, «старайтесь сами». В итоге Тамара Николаевна связалась с МИДом, с консульством, я приезжал в консульство Италии», - заявил Гуменник Sport24.

На Олимпиаде-2026 в Италии 23-летний Гуменник занял 6-е место. Суммарное количество баллов российского фигуриста – 271, 21. Это лучший результат спортсмена в сезоне. Победителем Игр стал Михаил Шайдоров из Казахстана (291, 58).

Петр Гуменник является Мастером спорта России международного класса. Фигурист выиграл чемпионат страны 2026-го года, а также двукратным победителем финала Гран-при России (2023,2025).