Роднина: парному катанию требуются изменения в правилах

Соревнования по парному катанию у фигуристов нуждаются в изменениях в правилах. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

На Олимпиаде в Италии победу в парном катании с мировым рекордом в произвольной программе одержали японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Бронзовыми призерами стали представители Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин.

"Навивается мысль, что что-то надо делать с парным катанием в плане изменения правил, требований, - сказала Роднина. - Потому что я не знаю, как можно выставлять четвертые уровни за прыжок, если между партнерами "школьный автобус" - большой такой, желтый. Да, они прыгают, тройные прыжки, но это парное катание, а не два одиночника. Их всех спасало, что сейчас не надо в произвольной делать параллельное вращение, а то бы еще кошмарнее было. Хотя парное вращение стало красивым, когда разрешили поднимать партнершу. Оно стало действительно более интересным и эффектным. Если поддержки, то давайте смотреть - почти все поддержки жимовые, выполняются силой партнера".

"Я не знаю, кто решил, что если я согну в воздухе ножку или возьмусь одной рукой за конек какой-то ноги, то это сверхсложность. Они поэтому там в каких-то позах пауков просто находятся наверху. Ну и кто это решил, что это сложно и что это красиво?" - заключила собеседница агентства.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.