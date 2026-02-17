42-летняя канадская фигуристка рассказала о планах после ОИ-2026

Канадская фигуристка Динна Стеллато-Дудек, выступающая в паре с Максимом Дешамом, рассказала о планах после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). По итогам соревнований пара заняла 11-е место.

«Мы приехали сюда всего за два дня до соревнований. Я была так занята. Обычно на турнире не так много дел, но на Олимпиаде куча обязательных встреч, о которых даже не подозревала. Мы были очень заняты, даже больше обычного. Не успела насладиться многим, так что с нетерпением жду олимпийского опыта теперь, когда работа завершена. Сфоткаться с Максом у колец, взять бесплатные сувениры — пока у нас ничего нет. Теперь мы это сделаем. Мне нужно вернуться к врачам. Мы примем решение на основе того, что они скажут. Всё зависит от их слов. Это была особая ситуация; Олимпиада бывает раз в четыре года. Все, кто читал мою историю, говорили: “Боже, как хочется её достойно проводить”. Но каждый год разный, в зависимости от диагноза. Я сделаю то, что они скажут, ради здоровья. Если бы не падение вчера, думаю, мы всё равно были бы в финальной разминке или близко к ней. Потенциал был, но ничего не поделаешь. Это случайность. Такие вещи в жизни случаются сплошь и рядом, и я не молода, так что это понимаю. Тогда просто плывёшь по течению и выжимаешь максимум, и мы именно так поступили. Не уверена, что закончила. Единственные ограничения — те, что ты сам себе ставишь. Хотя все любят навязывать мне лимиты из-за возраста в 42 года. Не верю в это. Только я могу себя ограничить. Так что, возможно, увидимся через четыре года. Я самая старшая и ломаю все рекорды», — приводит слова Стеллато-Дудек Golden Skate.