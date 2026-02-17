В МОК отреагировали на присутствие Тутберидзе на тренировке Петросян

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что не видит проблемы в присутствии Этери Тутберидзе на тренировке российской фигуристки Аделии Петросян в преддверии короткой программы на Олимпиаде‑2026 в Италии.

На сайте Олимпийских игр Тутберидзе указана в качестве тренера Петросян. Также в список тренеров россиянки входят Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Тутберидзе и Глейхенгауз присутствовали на тренировке Петросян в понедельник.

— Тутберидзе была на тренировке Петросян. МОК сделал что‑то, чтобы остановить ее работу с россиянами?

— Очевидно, что она не является главным тренером. Другие тренеры тоже помогают спортсменам. Например, американский тренер (Рафаэль Арутюнян помогал на тренировкам Петру Гуменнику — прим.) оказывал помощь российским фигуристам. То есть нет какой‑то конкретной серьезной ситуации, это не запрещено, — сказал Адамс на брифинге организации.

Фигуристки‑одиночницы представят короткие программы на Олимпиаде во вторник. Петросян, получившая второй стартовый номер, заявила в короткой программе двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип — тройной тулуп.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля. Россияне выступают в Италии в нейтральном статусе.