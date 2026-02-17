Тарасова прокомментировала прокат японской пары на Олимпиаде

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара показали прокат, которому невозможно научить. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Спортсмены стали победителями в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде, набрав 231,24 балла (73,11 за короткую программу + 158,13 за произвольную) и установив мировой рекорд в произвольной программе.

"Я считаю, что это было выдающееся катание, - сказала Тарасова. - Я поздравляю японских фигуристов с победой. Нас я тоже поздравляю за то, что мы это видели. Это действительно прокат на рекорд мира. Такому невозможно научить".

Миуре 24 года, Кихаре 33 года. Они дважды выиграли серебряные медали Олимпиады в командном турнире. Фигуристы являются двукратными чемпионами мира и двукратными серебряными призерами мировых первенств.