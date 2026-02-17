Определился соперник Канады по четвертьфиналу на Олимпиаде-2026

Сборная Чехии победила команду Дании в матче 1/8 финала хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026. Игра, прошедшая на стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане завершилась со счетом 3:2 в пользу чешской команды.

Все пять шайб в этом матче были заброшены во втором периоде. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Мартин Нечас, отметившийся голом и двумя результативными передачами. Форвард, выступающий на клубном уровне в НХЛ за «Колорадо», смог набрать очки во второй встрече подряд. Ранее 27-летний хоккеист на групповом этапе записал в свой актив 2 (1+1) очка в матче с Францией.

Сборная Чехии вышла в четвертьфинал олимпийского турнира, где сыграет с Канадой. Команды уже встречались на групповом этапе, тогда североамериканцы разгромили европейскую сборную со счетом 5:0. Матч 1/4 финала состоится 18 февраля.

Сборная Дании потерпела третье поражение в четырех матчах на Олимпиаде. Ранее скандинавы уступили на групповом этапе Германии и США, а также смогли обыграть Латвию.

Олимпийский турнир по хоккею. 1/8 финала.

Чехия – Дания – 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)